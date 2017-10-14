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14 октября 2017
12:55  14 октября 2017 0

Названа средняя цена подержанного авто в России

Самым дешевым из подержанных авто оказался Ford Focus 2012 годаФото: Wikimedia Commons

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 740 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» после исследования 180 тысяч объявлений о сделках за сентябрь текущего года.

Объявления проанализировали на портале drom.ru. Смотрели на информацию о продажах автомобилей 2007—2016 годов выпуска. Средний пробег машин составил около 98 тысяч километров.

Третья часть всех объявлений касалась внедорожников и кроссоверов. Телеканал 360 отмечает, что самым дешевым среди подержанных авто оказался Ford Focus 2012 года выпуска — средняя цена на него составила 513 тысяч рублей.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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