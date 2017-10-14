Названа средняя цена подержанного авто в России

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 740 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» после исследования 180 тысяч объявлений о сделках за сентябрь текущего года.
Объявления проанализировали на портале drom.ru. Смотрели на информацию о продажах автомобилей 2007—2016 годов выпуска. Средний пробег машин составил около 98 тысяч километров.
Третья часть всех объявлений касалась внедорожников и кроссоверов. Телеканал 360 отмечает, что самым дешевым среди подержанных авто оказался Ford Focus 2012 года выпуска — средняя цена на него составила 513 тысяч рублей.