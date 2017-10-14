Депутаты Госдумы уедут в Сирию

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин принял приглашение сирийской стороны об ответном визите российской делегации в страну. Он отметил, что в этой поездке могли бы принять участие и представители Европарламента.
«Это однозначно принесёт пользу в деле борьбы с терроризмом», — приводит RT его слова.
Предложение посетить Сирию сделал глава Народного совета страны Хаммуд Сабаг на встрече в Санкт-Петербурге.
Как сообщалось ранее, Сирия на 92% освобождена от боевиков. В частности, террористы ушли из Ракки.