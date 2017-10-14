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14 октября 2017
14:27  14 октября 2017 0

Депутаты Госдумы уедут в Сирию

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, володин вячеслав
«Это однозначно принесёт пользу в деле борьбы с терроризмом»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин принял приглашение сирийской стороны об ответном визите российской делегации в страну. Он отметил, что в этой поездке могли бы принять участие и представители Европарламента.

«Это однозначно принесёт пользу в деле борьбы с терроризмом», — приводит RT его слова.

Предложение посетить Сирию сделал глава Народного совета страны Хаммуд Сабаг на встрече в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, Сирия на 92% освобождена от боевиков. В частности, террористы ушли из Ракки.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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