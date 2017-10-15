В Москве раскрыта ячейка ИГ, планировавшая серию крупных терактов

В Москве и Дагестане силовики раскрыли «спящую ячейку» «Исламского государства (ИГ, организация запрещена в РФ), планировавшую серию терактов. О задержании боевиков сообщает РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
По данным НАК, задержания прошли 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Все арестованные являются выходцами из Дагестана. На допросах участники ячейки признались, что поддерживали контакты с эмиссарами ИГ. По словам боевиков, в ближайшее время они планировали теракты на территории Дагестана. В качестве целей были выбраны места массового пребывания людей. Кроме того, ячейка собиралась проводить атаки на сотрудников полиции и военнослужащих.
Специалисты НАК также заявили об обнаружении в Махачкале двух тайников, в которых находились три готовых взрывных устройства.