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15 октября 2017
14 октября 2017
00:08  15 октября 2017 0

В Москве раскрыта ячейка ИГ, планировавшая серию крупных терактов

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Террористы планировали взрывы во время народных гулянийФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве и Дагестане силовики раскрыли «спящую ячейку» «Исламского государства (ИГ, организация запрещена в РФ), планировавшую серию терактов. О задержании боевиков сообщает РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным НАК, задержания прошли 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Все арестованные являются выходцами из Дагестана. На допросах участники ячейки признались, что поддерживали контакты с эмиссарами ИГ. По словам боевиков, в ближайшее время они планировали теракты на территории Дагестана. В качестве целей были выбраны места массового пребывания людей. Кроме того, ячейка собиралась проводить атаки на сотрудников полиции и военнослужащих.

Специалисты НАК также заявили об обнаружении в Махачкале двух тайников, в которых находились три готовых взрывных устройства.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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