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15 октября 2017
14 октября 2017
01:10  15 октября 2017 0

Глава Microsoft обвинил КНДР в кибератаках WannaCry

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность
Вирус уже поразил свыше 200 тысяч пользователей в 150 странахФото: Анна Майорова © URA.RU

Как заявляет президент компании Microsoft Брэд Смит, именно КНДР является виновной в кибератаках с использованием вируса WannaCry, который затронул более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Смит уверен, что за кибератаками стоит Пхеньян.

«На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США», — сообщает Смит.

Также президент Micrososft отметил, что за последние полгода в мире возрос уровень опасности со стороны кибератак, которые стали происходить более частыми и изощренными. В свою очередь, КНДР прокомментировала заявления о причастности Северной Кореи к кибератакам на США, назвавших их «смехотворными», пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что хакеры КНДР выкрали 200 гигабайт секретной информации США. Среди похищенных документов также находится «Оперативный план 5015», в котором содержатся планы Вашингтона и Сеула против правительства Ким Чен Ына.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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