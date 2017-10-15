Как заявляет президент компании Microsoft Брэд Смит, именно КНДР является виновной в кибератаках с использованием вируса WannaCry, который затронул более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Смит уверен, что за кибератаками стоит Пхеньян.
«На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США», — сообщает Смит.
Также президент Micrososft отметил, что за последние полгода в мире возрос уровень опасности со стороны кибератак, которые стали происходить более частыми и изощренными. В свою очередь, КНДР прокомментировала заявления о причастности Северной Кореи к кибератакам на США, назвавших их «смехотворными», пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что хакеры КНДР выкрали 200 гигабайт секретной информации США. Среди похищенных документов также находится «Оперативный план 5015», в котором содержатся планы Вашингтона и Сеула против правительства Ким Чен Ына.