В ХМАО пенсионера наказали за чужое налоговое преступление

В Нижневартовске пенсионера случайно привлекли к ответственности за чужое правонарушение. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
По данным ведомства, налоговая служба составила протокол в отношении конкурсного управляющего ООО «Кумская Нефть», который нарушил сроки предоставления налоговой декларации. Сотрудники налоговой инспекции указали ИНН другого человека, поэтому к административной ответственности привлекли пенсионера, который не имеет отношения к предприятию ООО «Кумская Нефть».
Прокурор города внес представление в адрес налоговой инспекции, виновных уже привлекли к ответственности. Прокуратура города обжалует постановление суда, по которому был наказан пенсионер.