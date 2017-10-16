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12 октября 2017
11:11  16 октября 2017 0

В ХМАО пенсионера наказали за чужое налоговое преступление

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , Разгневанный дед, злой пенсионер, кричащий старик
Пенсионера в Нижневартовске заставили расплатиться за чужое нарушение с налогамиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижневартовске пенсионера случайно привлекли к ответственности за чужое правонарушение. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным ведомства, налоговая служба составила протокол в отношении конкурсного управляющего ООО «Кумская Нефть», который нарушил сроки предоставления налоговой декларации. Сотрудники налоговой инспекции указали ИНН другого человека, поэтому к административной ответственности привлекли пенсионера, который не имеет отношения к предприятию ООО «Кумская Нефть».

Прокурор города внес представление в адрес налоговой инспекции, виновных уже привлекли к ответственности. Прокуратура города обжалует постановление суда, по которому был наказан пенсионер.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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