В Перми таксист сбил на пешеходном переходе маму с коляской

Водитель в Перми сбил женщину, которая переходила дорогу с коляской. Малыш получил травму.
По словам очевидцев, авария произошла 15 октября на остановке Парк культуры и отдыха в Закамске из-за того, что водитель не вовремя затормозил на пешеходном переходе. «На пешеходном переходе водитель такси сбил коляску с маленьким (скорее всего грудным) ребенком. Удар был не слабым, судя по всему. С балкона видела, что маму с ребенком неравнодушные люди тут же увезли в больницу. О состоянии ребенка ничего не известно», — написала одна из жительниц Перми в группе «ЧП ДТП Пермь».
Среди комментаторов нашлись и те, кто защищал водителя. «Конечно, проще на таксиста скинуть все проблемы. Но девушка, которая шла, сама не удостоверилась, что ее пропускают, тем более она была с ребёнком. Мозгов бы ей побольше! А ребеночку крепкого здоровья, надеюсь, с ним все хорошо», — отметила Василина Васильева. Местные жители возразили ей, что перед пешеходным переходом водитель обязан снизить скорость.
Как удалось выяснить «URA.RU», мама в ДТП не пострадала, а вот малыш получил травмы. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали о том, что младенцу назначено амбулаторное лечение. «По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования», — пояснили в ведомстве.