Смрад над Челябинском перерос в два уголовных дела

12:02 16 октября 2017 1

Режим НМУ в Челябинске сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с момента объявления режима неблагоприятных метеоусловий возбудили два уголовных дела из-за превышения нормы выбросов. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил на аппаратном совещании мэр города Евгений Тефтелев.

Сейчас надзорные ведомства продолжают искать источники загрязнения воздуха в Челябинске. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства экологии региона, за прошлую неделю инспекторы провели рейды в Ленинском, Курчатовском, Калининском районах и трижды выезжали в Советский район. Представители минэкологии также участвовали совместно с природоохранной прокуратурой в проверках трех промышленных предприятий. В районе Челябинского автоматно-механического завода проверяли асфальто-бетонные установки в поселке Федоровка, а также завод «Челси». Итоги рейдов будут опубликованы на сайте министерства экологии.

Первоначальная версия, которую выдвинули экологи, заключается в том, что неприятные запахи принесло с южной стороны города. Жители выкладывают в соцсети фото, на которых дым виден в Металлургическом районе, где находится Челябинский металлургический комбинат, и в Калининском, в зоне Челябинского электрометаллургического комбината. Смогом Челябинска пугают и жителей Екатеринбурга, опасающихся, что ядовитое облако доберется до уральской столицы.

До вечера понедельника 16 октября в Челябинске сохранятся режим НМУ. Отчетливо заметен смог, но резкого запаха, на который жаловались горожане, уже нет. Ранее представители минэкологии зафиксировали в разных точках превышение формальдегида и фенола, опасного для здоровья человека.