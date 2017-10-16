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Главные новости Челябинской области
12:02  16 октября 2017 1

Смрад над Челябинском перерос в два уголовных дела

Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, смог, улица воровского
Режим НМУ в Челябинске сохраняетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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В Челябинске с момента объявления режима неблагоприятных метеоусловий возбудили два уголовных дела из-за превышения нормы выбросов. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил на аппаратном совещании мэр города Евгений Тефтелев.

Сейчас надзорные ведомства продолжают искать источники загрязнения воздуха в Челябинске. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства экологии региона, за прошлую неделю инспекторы провели рейды в Ленинском, Курчатовском, Калининском районах и трижды выезжали в Советский район. Представители минэкологии также участвовали совместно с природоохранной прокуратурой в проверках трех промышленных предприятий. В районе Челябинского автоматно-механического завода проверяли асфальто-бетонные установки в поселке Федоровка, а также завод «Челси». Итоги рейдов будут опубликованы на сайте министерства экологии.

Первоначальная версия, которую выдвинули экологи, заключается в том, что неприятные запахи принесло с южной стороны города. Жители выкладывают в соцсети фото, на которых дым виден в Металлургическом районе, где находится Челябинский металлургический комбинат, и в Калининском, в зоне Челябинского электрометаллургического комбината. Смогом Челябинска пугают и жителей Екатеринбурга, опасающихся, что ядовитое облако доберется до уральской столицы.

До вечера понедельника 16 октября в Челябинске сохранятся режим НМУ. Отчетливо заметен смог, но резкого запаха, на который жаловались горожане, уже нет. Ранее представители минэкологии зафиксировали в разных точках превышение формальдегида и фенола, опасного для здоровья человека.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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