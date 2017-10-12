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12 октября 2017
20:05  12 октября 2017 0

Жителей Екатеринбурга призвали не выходить на улицы. «Со стороны Челябинска надвигается радиоактивное облако»

Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, флаг россии, нму, смог над городом, флаг челябинской области
Смог из Челябинска может добраться до ЕкатеринбургаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Екатеринбург со стороны Челябинска 13 октября может прийти тяжелый смог с примесями формальдегида и фенола. Спасатели рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице и воздержаться от поездок на транспорте.

Жители Екатеринбурга уже получили смс-рассылку от МЧС. Спасатели предупреждают о том, что в регионе до 13 октября сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных вредных примесей в воздухе. «Ограничьте пребывание на улице и поездок на автотранспорте», — говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС «URA.RU» пояснили, что под примесями имелись в виду автомобильные выхлопы. «Ситуация в целом спокойная», — заверили в ведомстве.

В то же время жители уральской столицы уже начали волноваться. «Сарафанное радио принесло новость: со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. Источник выброса не называется. Версия исходит от сотрудников Института химии… Но зная об уральском опыте всяких сибирских язв и „маяков“ я в тревоге», — написал в Facebook Виктор Смирнов.

Отметим, специалисты минэкологии Челябинской области 11 октября выявили значительное превышение допустимой нормы ряда опасных веществ в воздухе города. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что формальдегид оказывает пагубное влияние на органы дыхания, зрения, вызывает головные боли, а при длительном воздействии пагубно влияет на генетику и кожу человека. Фенол также относится ко второму классу опасности. Он может привезти к поражению центральной нервной системы, почек и печени. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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