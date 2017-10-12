20:05 12 октября 2017 0

Смог из Челябинска может добраться до Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбург со стороны Челябинска 13 октября может прийти тяжелый смог с примесями формальдегида и фенола. Спасатели рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице и воздержаться от поездок на транспорте.

Жители Екатеринбурга уже получили смс-рассылку от МЧС. Спасатели предупреждают о том, что в регионе до 13 октября сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных вредных примесей в воздухе. «Ограничьте пребывание на улице и поездок на автотранспорте», — говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС «URA.RU» пояснили, что под примесями имелись в виду автомобильные выхлопы. «Ситуация в целом спокойная», — заверили в ведомстве.

В то же время жители уральской столицы уже начали волноваться. «Сарафанное радио принесло новость: со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. Источник выброса не называется. Версия исходит от сотрудников Института химии… Но зная об уральском опыте всяких сибирских язв и „маяков“ я в тревоге», — написал в Facebook Виктор Смирнов.

Отметим, специалисты минэкологии Челябинской области 11 октября выявили значительное превышение допустимой нормы ряда опасных веществ в воздухе города. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что формальдегид оказывает пагубное влияние на органы дыхания, зрения, вызывает головные боли, а при длительном воздействии пагубно влияет на генетику и кожу человека. Фенол также относится ко второму классу опасности. Он может привезти к поражению центральной нервной системы, почек и печени. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу.