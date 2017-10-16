В челябинских садах расстреляли бомжей, которые воровали металл

12:15 16 октября 2017 0

Неизвестный устроил разборки со стрельбой в челябинских садах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В садоводческом некоммерческом товариществе «Факел» в Челябинске неизвестный расстрелял двух бомжей. Один из пострадавших получил смертельное ранение в голову, второй госпитализирован с ранением плеча. Преступник стрелял из травматического оружия.

По одной из версий, причиной трагического инцидента стала кража металла. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, бомжи жили в чужом домике и промышляли кражей металла. Представитель одной из фирм, где они воровали металл, пришел разобраться с мужчинами, а в ходе ссоры достал травматический пистолет и открыл огонь, рассказал собеседник издания.

В СК РФ по Челябинской области «URA.RU» сообщили официальную версию случившегося. Днем в воскресенье, 15 октября, в одном из садовых домиков СНТ «Факел» Советского района было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства с огнестрельным ранением в области головы. В домике также находился знакомый погибшего с огнестрельным ранением в области плеча. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчина, который открыл огонь, скрылся, его разыскивают силовики.