{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Челябинской области
12:15  16 октября 2017 0

В челябинских садах расстреляли бомжей, которые воровали металл

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
Неизвестный устроил разборки со стрельбой в челябинских садахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В садоводческом некоммерческом товариществе «Факел» в Челябинске неизвестный расстрелял двух бомжей. Один из пострадавших получил смертельное ранение в голову, второй госпитализирован с ранением плеча. Преступник стрелял из травматического оружия.

По одной из версий, причиной трагического инцидента стала кража металла. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, бомжи жили в чужом домике и промышляли кражей металла. Представитель одной из фирм, где они воровали металл, пришел разобраться с мужчинами, а в ходе ссоры достал травматический пистолет и открыл огонь, рассказал собеседник издания.

В СК РФ по Челябинской области «URA.RU» сообщили официальную версию случившегося. Днем в воскресенье, 15 октября, в одном из садовых домиков СНТ «Факел» Советского района было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства с огнестрельным ранением в области головы. В домике также находился знакомый погибшего с огнестрельным ранением в области плеча. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчина, который открыл огонь, скрылся, его разыскивают силовики.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров