Скандальный художник Павленский поджег Банк Франции. ФОТО

Известный своими скандальными акциями российский художник Петр Павленский поджег здание Банка Франции и сфотографировался у полыхающих в ночи витрин.
Очередной «перформанс» снимала фотограф Капуцин Анри, которая позже рассказала в социальных сетях, что после акции Павленский был задержан полицией. Кроме того, фотографию художника у горящего банка опубликовала в своем Twitter и активистка Сара Константен. По ее словам, цель этой акции — «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции.
Петр Павленский ранее неоднократно попадал во внимание полиции и общественности своими акциями. К примеру, летом 2016 года он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, а в ноябре 2013-го — прибил гвоздем свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве.
В январе текущего года Павленский покинул Россию из-за обвинений в изнасиловании актрисы Театра.doc Анастасии Слониной. В мае семья художника получила политическое убежище во Франции.