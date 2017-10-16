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16 октября 2017
13:36  16 октября 2017 11

Скандальный художник Павленский поджег Банк Франции. ФОТО

Художник Петр Павленский на оглашении приговора в Мещанском суде. Москва, павленский петр
Цель акции - разжечь огонь революцииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Известный своими скандальными акциями российский художник Петр Павленский поджег здание Банка Франции и сфотографировался у полыхающих в ночи витрин.

Очередной «перформанс» снимала фотограф Капуцин Анри, которая позже рассказала в социальных сетях, что после акции Павленский был задержан полицией. Кроме того, фотографию художника у горящего банка опубликовала в своем Twitter и активистка Сара Константен. По ее словам, цель этой акции — «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции.

Петр Павленский ранее неоднократно попадал во внимание полиции и общественности своими акциями. К примеру, летом 2016 года он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, а в ноябре 2013-го — прибил гвоздем свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве.

В январе текущего года Павленский покинул Россию из-за обвинений в изнасиловании актрисы Театра.doc Анастасии Слониной. В мае семья художника получила политическое убежище во Франции.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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