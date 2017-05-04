Художник Павленский получил политическое убежище во Франции

18:24 04 мая 2017 0

Павленский мог сесть за решетку на родине Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Скандальный художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции, о чем сообщил его адвокат.

Об отъезде Павленского из России стало известно в начале 2017 года, когда его обвинили в изнасиловании, напоминает портал varlamov.ru.

Тогда художник покинул родину вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми. Заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина, которая сообщила органам правопорядка, что пара совершила в отношении нее действия сексуального характера.