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Главные новости Пермского края
15:16  16 октября 2017 0

Владельцы загоревшейся шахты «Уралкалия» дали первые комментарии

В компании сообщают, что персонал полностью эвакуирован с места происшествия, хотя, по данным ряда СМИ, в шахте еще остаются людиФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Соликамске на одной из шахт по добыче калийных удобрений начался пожар. Шахта принадлежит «Уралкалию».

Пожар произошел в понедельник, 16 октября. «Сообщение о возгорании поступило в 12:38», — сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Рудник СКРУ-1 принадлежит «Уралкалию». В компании возгорание называют задымлением горной выработки 5 Юго-Западной панели и сообщают, что персонал полностью эвакуирован с места происшествия, хотя по данным ряда СМИ, в шахте еще остаются люди. Пострадавших нет.

«В настоящий момент подразделение горноспасателей проводит обследование горной выработки на предмет источника задымления. Производство работает в штатном режиме», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Уралкалия». Сколько людей находилось в шахте, на предприятии не говорят. В пресс-службе краевого ГУ МЧС также не могут дать последнюю информацию о пожаре. Между тем один из пользователей сетей предположил, что в шахте могли загореться трубы ПЭТ.

Анна Белкина
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