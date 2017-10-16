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19:08  16 октября 2017 2

В реку в Тюменской области попали канализационные стоки. Жителей предупредили об опасности заражения

Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение ишим
В реку Ишим попали канализационные стоки из КазахстанаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В трех районах Тюменской области прошли заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям в связи с происшествием в городе Петропавловске Республики Казахстан. Там, по сообщению регионального управления Роспотребнадзора, из-за прорыва канализационных стоков загрязненные воды попали в реку Ишим. Населению Казанского, Ишимского и Абатского районов Тюменской области рекомендовано кипятить воду перед использованием, уже организован и подвоз питьевой воды.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе усилен мониторинг за показателями воды в реке Ишим и разводящей сети водоснабжения. В населенных пунктах по течению Ишима уже отобраны и изучены пробы воды — там установлено «кратковременное превышение в полтора раза содержания ионов аммония». При этом по органолептическим, микробиологическим и паразитологическим показателям вода в реке соответствует требованиям санитарных правил, а качество воды в разводящих сетях — в норме.

Между тем был усилен и контроль за обращениями к медикам населения трех районов — пока, по информации ведомства, заболеваемость населения там не превышает среднемноголетний уровень.

В Казанском районе заседание комиссии по ЧС прошло еще 13 октября, сегодня такие же встречи прошли в Ишимском и Абатском районах. Главы муниципальных образований, где используется вода из Ишима, а не из других источников, теперь должны сообщить населению о произошедшем, рекомендовать кипятить воду, для питья использовать бутилированную воду и обеспечить подвоз качественной питьевой воды в нужном количестве.

В городе Ишиме АО «Водоканал» ввел режим гиперхлорирования воды.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при необходимости профилактические мероприятия будут проведены в городе Тобольске, а также Тобольском и Уватском районах.

На момент написания материала на главных страницах сайтов Ишима и администрации Ишимского района никаких сообщений о случившемся не было.

По информации источника агентства в Казахстане, инцидент с канализационными стоками произошел еще 10 октября. В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что вопрос находится в компетенции органов санэпиднадзора. Дозвониться до департамента экологии Северо-Казахстанской области не удалось: рабочий день там был окончен и никто не брал трубку.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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