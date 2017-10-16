22:30 16 октября 2017 1

Из-за раннего выселения студентов решается вопрос о переносе сессий Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге студенческие общежития будут массово выселять перед Чемпионатом мира-2018. Как стало известно «URA.RU», около 20 высшим и средним учебным заведениям города придется раньше времени отпустить своих учеников домой, чтобы заселить полицейских.

Ранее СМИ писали, что в Екатеринбурге выселять своих студентов из-за ЧМ-2018 будет Уральский государственный медицинский университет. Вместо учеников в комнаты заселят полицейских, которые будут нести службу во время мундиаля. Источники «URA.RU» сообщили, что на самом деле таких вузов и ссузов будет гораздо больше, чтобы всем многочисленным правоохранителям досталась крыша над головой.

«Федеральное министерство образования выпустило приказ о заселении полицейских. Свердловское минобразования ретранслировало это сообщение по электронной почте в подчиненные учебные заведения. В списке адресатов я увидел их более 15», — рассказал источник агентства.

В этом списке, например, оказался Уральский колледж имени Ползунова. «URA.RU» стало известно, что

выселять студентов здесь начнут с 15 мая 2018 года и до конца ЧМ-2018. Учащихся уже предупредили.

Замдиректора по учебной работе колледжа Татьяна Мазанова прокомментировала ситуацию нашему агентству:

«Существует приказ, по которому учебные заведения города должны будут освободить общежития для правоохранительных органов с 15 мая по 27 июля. Наше общежитие будет не полностью выселено. Один из четырех этажей мы оставим, там учатся студенты-выпускники, которым предстоит защищать дипломы. Остальные студенты 1-3 курсов, если не найдут жилье, уедут домой и будут учиться дистанционно. На данный момент таких около 350 студентов».

Собеседница заметила, что решается вопрос о переносе сессии для выселенных студентов.

Свердловский и. о. министра образования Юрий Биктуганов по телефону ответил «URA.RU», что екатеринбургские вузы и ссузы по почте были просто проинформированы о вышедшем приказе федерального министерства. По словам чиновника, пока не определено, общежития каких заведений будут выселять.

«Пока навскидку даже нельзя сказать, сколько нам потребуется вузов. Когда мы получим точные данные, появится полная картина, будем садиться с ректорами и директорами и индивидуально отрабатывать этот вопрос. Для нас важно, чтобы мероприятие не повлияло на реализацию образовательных программ», — сказал нашему агентству Биктуганов.