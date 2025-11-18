Логотип РИА URA.RU
В Магнитогорске кошка умерла от ароматических палочек

18 ноября 2025 в 23:20
Кошка погибла от токсичных веществ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) умерла кошка из-за стоявшего в квартире аромадиффузора. Животное продолжительное время проглатывало масла, когда вылизывало свою шерсть — опасные вещества оседали на питомце. О трагическом инциденте сообщила читательница URA.RU. 

«Анализы крови определили тяжелое поражение печени. Несмотря на капельницы и экстренное лечение, показатели оказались в десять раз выше нормы. На четвертый день кошка полностью перестала двигаться, ей диагностировали печеночную кому», — рассказала хозяйка питомца. 

По словам владелицы кошки, ароматические средства стояли в квартире на протяжении года. Женщина обратилась к ветеринарам, когда заметила, что ее шпиц постоянно кашляет. Те подтвердили: длительное воздействие ароматических масел навредило и собаке.

