Родители погибшего в ДТП курганца пожаловались Бастрыкину на несправедливость

18 ноября 2025 в 23:29
Фото: Следственный комитет РФ

Родители погибшего в аварии в Курганской области молодого человека обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы добиться справедливого расследования уголовного дела. Об этом рассказали представители СК России.

«Родители молодого человека, погибшего в дорожно-транспортном происшествии более года назад, обратились к председателю СК. Они выражают обеспокоенность по поводу создания препятствий к объективному расследованию аварии и сообщают о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного дела по факту гибели их сына», — отмечается в telegram-канале «Следком».

Курганские следователи уже ведут процессуальную проверку. Председатель СК поручил руководителю Следственного управления по Курганской области Сергею Степанову прислать доклад о результатах проверки.

