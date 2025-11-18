Родители погибшего в ДТП курганца пожаловались Бастрыкину на несправедливость

Родители погибшего в аварии в Курганской области молодого человека обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы добиться справедливого расследования уголовного дела. Об этом рассказали представители СК России.

«Родители молодого человека, погибшего в дорожно-транспортном происшествии более года назад, обратились к председателю СК. Они выражают обеспокоенность по поводу создания препятствий к объективному расследованию аварии и сообщают о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного дела по факту гибели их сына», — отмечается в telegram-канале «Следком».