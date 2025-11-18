Логотип РИА URA.RU
В ХМАО провели сложнейшую операцию женщине при врастании плаценты

18 ноября 2025 в 23:57
В результате родился здоровый мальчик, а женщина сохранила репродуктивную функцию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО в 2021 году 23‑летняя женщина перенесла кесарево сечение при очень сложной беременности. У нее обнаружили опасное состояние — плацента проросла сквозь стенку матки и затронула мочевой пузырь. Такая патология грозит сильной кровопотерей и может привести к смерти роженицы, рассказал глава окружного депздрава Роман Паськов.

«Это критическое состояние, при котором плацента прорастает сквозь всю стенку матки и может проникать в соседние органы, чаще всего — в мочевой пузырь. Потенциальная кровопотеря достигает 3–5 литров, а кровотечение является одной из ведущих причин материнской смертности в мире», — написал Паськов в своем telegram-канале. В тяжелых случаях врачи вынуждены удалять матку, но даже это не всегда помогает спасти жизнь.

Врачи вовремя выявили проблему и тщательно подготовились к операции. Кесарево сечение провели на 34‑й неделе беременности. Во время операции использовали современные методы, чтобы остановить кровотечение: заблокировали кровоток в маточных артериях и перелили женщине ее же эритроциты. В результате родился мальчик весом 2 200 г и ростом 46 см, а главное — женщина сохранила возможность иметь детей в будущем.

