В ХМАО провели сложнейшую операцию женщине при врастании плаценты

В результате родился здоровый мальчик, а женщина сохранила репродуктивную функцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО в 2021 году 23‑летняя женщина перенесла кесарево сечение при очень сложной беременности. У нее обнаружили опасное состояние — плацента проросла сквозь стенку матки и затронула мочевой пузырь. Такая патология грозит сильной кровопотерей и может привести к смерти роженицы, рассказал глава окружного депздрава Роман Паськов.

«Это критическое состояние, при котором плацента прорастает сквозь всю стенку матки и может проникать в соседние органы, чаще всего — в мочевой пузырь. Потенциальная кровопотеря достигает 3–5 литров, а кровотечение является одной из ведущих причин материнской смертности в мире», — написал Паськов в своем telegram-канале. В тяжелых случаях врачи вынуждены удалять матку, но даже это не всегда помогает спасти жизнь.