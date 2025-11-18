Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Огромную яму на пути к «Метрополису» просят засыпать курганцы. Фото

19 ноября 2025 в 00:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане жители просят засыпать провал у дороги

В Кургане жители просят засыпать провал у дороги

Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице 9 Мая в Кургане на пути к магазину «Метрополис» уже несколько лет подряд находится большая яма. В нее могут упасть пешеходы. Об этом рассказали горожане в жалобе.

«За домом 2Д на улице 9 Мая много лет находится огромная яма, которую необходимо засыпать. Рядом валяются бетонные блоки. Люди идут в „Метрополис“ и могут упасть, поскольку освещения там нет», — сообщается на сайте «Обратись». К жалобе прикреплено фото.

Яма на улице в Кургане

Фото: сайт «Обратись»

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Проблемы с состоянием дорог и тротуаров в Кургане остаются актуальными для горожан. Ранее жители Заозерного района жаловались на разбитую дорогу возле ЖК «Театральный», а в других районах — на разрушение грунтовых дорог и «лежачих полицейских», повреждающих подвески автомобилей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал