В Кургане жители просят засыпать провал у дороги Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице 9 Мая в Кургане на пути к магазину «Метрополис» уже несколько лет подряд находится большая яма. В нее могут упасть пешеходы. Об этом рассказали горожане в жалобе.

«За домом 2Д на улице 9 Мая много лет находится огромная яма, которую необходимо засыпать. Рядом валяются бетонные блоки. Люди идут в „Метрополис“ и могут упасть, поскольку освещения там нет», — сообщается на сайте «Обратись». К жалобе прикреплено фото.

Яма на улице в Кургане Фото: сайт «Обратись»

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.