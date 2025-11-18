Огромную яму на пути к «Метрополису» просят засыпать курганцы. Фото
В Кургане жители просят засыпать провал у дороги
Фото: Илья Московец © URA.RU
На улице 9 Мая в Кургане на пути к магазину «Метрополис» уже несколько лет подряд находится большая яма. В нее могут упасть пешеходы. Об этом рассказали горожане в жалобе.
«За домом 2Д на улице 9 Мая много лет находится огромная яма, которую необходимо засыпать. Рядом валяются бетонные блоки. Люди идут в „Метрополис“ и могут упасть, поскольку освещения там нет», — сообщается на сайте «Обратись». К жалобе прикреплено фото.
Яма на улице в Кургане
Фото: сайт «Обратись»
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Проблемы с состоянием дорог и тротуаров в Кургане остаются актуальными для горожан. Ранее жители Заозерного района жаловались на разбитую дорогу возле ЖК «Театральный», а в других районах — на разрушение грунтовых дорог и «лежачих полицейских», повреждающих подвески автомобилей.
