В Челябинскую область идет непогода, автоинспекция переходит на усиленный режим
Автоинспекция готовится к усиленному режиму дежурства
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области возможно осложнение дорожной ситуации в среду, 19 ноября. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица. В связи с этим автоинспекция региона перешла на усиленный режим работы, экипажи ДПС будут дежурить в повышенном режиме и готовы оказать помощь автомобилистам в случае непредвиденных ситуаций. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на некоторых участках дорог возможно гололедица. Водителям следует быть предельно осторожными. По возможности от поездок рекомендуется воздержаться. Экипажи ДПС несут дежурство в усиленном режиме», — отмечают в ведомстве.
Автомобилистам рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Госавтоинспекция настоятельно советует водителям отказаться от обгонов и выезда на полосу встречного движения.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале недели в Челябинске прогнозировался замерзающий дождь и гололед, который может осложнить передвижение пешеходов и автомобилистов. Синоптики предупреждали — в среду и четверг, 19 и 20 ноября, будет сильный порывистый ветер.
