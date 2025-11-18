Логотип РИА URA.RU
В Челябинскую область идет непогода, автоинспекция переходит на усиленный режим

18 ноября 2025 в 23:39
Автоинспекция готовится к усиленному режиму дежурства

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области возможно осложнение дорожной ситуации в среду, 19 ноября. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица. В связи с этим автоинспекция региона перешла на усиленный режим работы, экипажи ДПС будут дежурить в повышенном режиме и готовы оказать помощь автомобилистам в случае непредвиденных ситуаций. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на некоторых участках дорог возможно гололедица. Водителям следует быть предельно осторожными. По возможности от поездок рекомендуется воздержаться. Экипажи ДПС несут дежурство в усиленном режиме», — отмечают в ведомстве.

Автомобилистам рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Госавтоинспекция настоятельно советует водителям отказаться от обгонов и выезда на полосу встречного движения.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале недели в Челябинске прогнозировался замерзающий дождь и гололед, который может осложнить передвижение пешеходов и автомобилистов. Синоптики предупреждали — в среду и четверг, 19 и 20 ноября, будет сильный порывистый ветер.

