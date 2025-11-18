Свердловчанин застрелил из ружья собаку и перепугал всех жителей

Стрелявший перепугал всех соседей Фото: Илья Московец © URA.RU

В садовом товариществе «Звездочка» под Екатеринбургом неизвестные из ружья подстрелили собаку на главной улице. В результате животное погибло, а местные теперь бояться выпускать своих детей на прогулку. Об этом рассказали очевидцы трагедии.

«Решили устроить стрельбу из ружья. На этот день они выбрали жертву собаку в которую выстрелили из ружья на центральной улице СНТ. Стоял жуткий рев, после чего местные жители пришли к ней на помощь», — передает слова очевидцев telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».

В результате стрельбы у собаки диагностировали травму спинного мозга. Врачам не удалось достать дробь из животного. Из-за этого ее парализовало, а после собака погибла.

