Тагильчане отправили на СВО три фуры гуманитарной помощи

В зону СВО отправят 15 единиц техники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) собрали для защитников Родины гуманитарный груз, который отправится в зону СВО. Помимо медикаментов и других важных вещей, российским солдатам доставят 11 мотоциклов и несколько машин. На мероприятии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

«Много нужного для бойцов, жителей ЛНР и ДНР, госпиталей — медикаменты, средства гигиены, стройматериалы, инструменты, защиту от дронов, много детских писем. В груз вошли 36 печек с дымоходами. Это просьба ребят с фронта, им сейчас они очень нужны. Также едут 11 мотоциклов, три „буханки“ и автозапчасти», — заявил мэр в своем telegram-канале.