Общество

Ключевой свидетель по делу экс-главы Сургута пошла на сделку со следствием

Экс-глава УК «Диалог» из ХМАО Абрагимова заключила соглашение со следствием
18 ноября 2025 в 22:47
Экс-директор УК «Диалог» заключила соглашение со следствием

Экс-директор УК «Диалог» заключила соглашение со следствием

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель скандальной УК «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова пошла на сделку со следствием, что позволило ей освободиться из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Абрагимова пошла на сделку со следствием и признала все предъявленные ей обвинения. Поэтому ей смягчили меру пресечения и изменили домашний арест на запрет определенных действий», — рассказал инсайдер.

Директору УК «Диалог» Абрагимовой вменяется статья УК РФ «коммерческий подкуп». Она и учредитель компании Сергей Пивоваров стали фигурантами уголовного дела осенью 2025 года. Следствие считает, что подозреваемые при содействии экс-мэра Филатова создали преступную схему и получали деньги через посредников от представителей подрядчиков УК деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

