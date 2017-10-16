В Новосибирске голые мужчины устроили кровавую поножовщину. ВИДЕО

Двое мужчин, 18 и 33 лет, находились в квартире жилого дома на улице Крылова в Новосибирске. Чем они там занимались, неизвестно, но спустя какое-то время, будучи абсолютно голыми, устроили драку на ножах. Как сообщает Lenta.ru, победил мужчина постарше. 18-летний скончался от полученных травм, а его старший товарищ, весь в крови, без одежды, сумел спуститься вниз, к консьержке, и попросил вызвать помощь.
В пресс-службе УМВД по Новосибирску сообщили, что кровавая резня произошла в квартире, которая принадлежит 33-летнему мужчине. Что именно произошло между знакомыми, выяснить пока не удалось, так как выживший имеет тяжелое ножевое ранение в шею и допросить его пока не представляется возможным.