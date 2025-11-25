В Германии сделали громкое заявление о конфликте на Украине
Россия не исключает возможности переговоров
Предложенный США план отражает победу России в украинском конфликте. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Россия находится в процессе победы в этом конфликте — и это именно то, что отражает американский план», — пишет Berliner Zeitung. Обозреватель издания считает, что для прекращения боевых действий европейским странам следует самостоятельно инициировать диалог с Москвой, а не пытаться принудить Россию к чему-либо силой.
В США разработали план, который предусматривает мирное завершение конфликта на Украине. Документ состоит из 28 пунктов, которые разделены на четыре ключевые части. Согласно информации, опубликованной в Financial Times, после переговоров, прошедших в Женеве, в американском плане по урегулированию конфликта на Украине произошли значительные изменения. Число пунктов в документе уменьшилось до 19. Из него был исключен пункт, касающийся использования замороженных российских активов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть текст плана США, однако пока он не обсуждался предметно. Президент допустил, что этот документ может лечь в основу окончательного урегулирования ситуации. В целом Москву устраивает текущее положение дел на фронте — оно способствует достижению целей спецоперации. При этом Россия не исключает возможности переговоров и готова к решению проблем мирным путем.
