Предложенный США план отражает победу России в украинском конфликте. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Россия находится в процессе победы в этом конфликте — и это именно то, что отражает американский план», — пишет Berliner Zeitung. Обозреватель издания считает, что для прекращения боевых действий европейским странам следует самостоятельно инициировать диалог с Москвой, а не пытаться принудить Россию к чему-либо силой.

В США разработали план, который предусматривает мирное завершение конфликта на Украине. Документ состоит из 28 пунктов, которые разделены на четыре ключевые части. Согласно информации, опубликованной в Financial Times, после переговоров, прошедших в Женеве, в американском плане по урегулированию конфликта на Украине произошли значительные изменения. Число пунктов в документе уменьшилось до 19. Из него был исключен пункт, касающийся использования замороженных российских активов.

