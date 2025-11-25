Экс-замминистра обороны Иванова признали банкротом

«Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Также решением суда было принято реализовать имущество бывшего военного чиновника. Суд приступил к этой мере, обойдя этап реструктуризации долгов, который является начальной процедурой в рамках банкротства. Подобный порядок используется, например, в случаях, когда у лица имеется неснятая судимость за совершение экономического преступления.

Тимур Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы за хищение средств Минобороны на сумму более четырех миллиардов рублей, а также стал фигурантом дел о взятках, легализации имущества и незаконном хранении оружия. После обысков в его доме было возбуждено отдельное дело, а Генпрокуратура требовала конфискации имущества экс-замминистра и его окружения на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Ранее он выразил готовность добровольно отправиться на выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции.