19:10 16 октября 2017 2

Учения "Запад-2017" отметились сразу несколькими инцидентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На учениях «Запад — 2017» произошло сразу несколько инцидентов, связанных с непроизвольным пуском ракет из боевого вертолета, сообщил РБК 16 октября. Помимо пуска по журналистам, о котором массово писали российские СМИ, тот же вертолет позже выстрелил по складу на военном полигоне. Информация о неполадках на учениях «Запад-2017» вызвала большое внимание со стороны российских и западных медиа.

Инциденты на масштабных учениях — это обычное дело, считает военный эксперт Дмитрий Литовкин. «Надо понимать, что учения — это мероприятия повышенной опасности.

Существует даже математическая зависимость, описывающая небоевые потери на таких учениях. Согласно ей, потери техники и личного состава могут доходить до 2%.

Инциденты случаются регулярно что в нашей армии, что в западных армиях. Когда люди управляют военной техникой, стреляют боевыми снарядами и патронами, может произойти все что угодно. Учения для того и существуют, чтобы люди отрабатывали навыки и умения этой техникой управлять», — объяснил Литовкин «URA.RU».

Согласно данным Минобороны, в учениях «Запад — 2017» приняло участие 12,7 тысяч военнослужащих, 370 танков и бронетранспортеров, 150 единиц артиллерии и более 40 самолетов и вертолетов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что на самом деле масштаб учений был еще выше.