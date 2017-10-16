{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
19:10  16 октября 2017 2

«Это мероприятия повышенной опасности». На учениях, подобных «Запад-2017», заранее закладывают смерть военных

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военные учения, солдаты, армия, сухопутные войска
Учения "Запад-2017" отметились сразу несколькими инцидентамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На учениях «Запад — 2017» произошло сразу несколько инцидентов, связанных с непроизвольным пуском ракет из боевого вертолета, сообщил РБК 16 октября. Помимо пуска по журналистам, о котором массово писали российские СМИ, тот же вертолет позже выстрелил по складу на военном полигоне. Информация о неполадках на учениях «Запад-2017» вызвала большое внимание со стороны российских и западных медиа.

Инциденты на масштабных учениях — это обычное дело, считает военный эксперт Дмитрий Литовкин. «Надо понимать, что учения — это мероприятия повышенной опасности.

Существует даже математическая зависимость, описывающая небоевые потери на таких учениях. Согласно ей, потери техники и личного состава могут доходить до 2%.

Инциденты случаются регулярно что в нашей армии, что в западных армиях. Когда люди управляют военной техникой, стреляют боевыми снарядами и патронами, может произойти все что угодно. Учения для того и существуют, чтобы люди отрабатывали навыки и умения этой техникой управлять», — объяснил Литовкин «URA.RU».

Согласно данным Минобороны, в учениях «Запад — 2017» приняло участие 12,7 тысяч военнослужащих, 370 танков и бронетранспортеров, 150 единиц артиллерии и более 40 самолетов и вертолетов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что на самом деле масштаб учений был еще выше.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров