08:35 17 октября 2017 0

Реформа может начаться в следующем году Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский союз автостраховщиков подготовил план перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы.

В соответствии с документом, с июля 2018 года Банк России займется регулированием только максимальной стоимости полиса, коэффициента аварийности и нарушений ПДД. Наценки и скидки за мощность транспортного средства, территорию использования, возраст и стаж водителя, а также ограничения по допуску за руль и использование автоприцепов будут самостоятельно устанавливать страховщики.

Центробанк установит максимальный базовый тариф для частных легковушек (предполагается, что для этой категории транспортных средств сумма составит 30 тысяч рублей). Это делается для исключения случаев демпинга и для правильного формирования портфеля.

Реформа будет продолжена с 2020 года, когда регулятору предложат отказаться от влияния на тарифы ОСАГО, пишет издание «Коммерсант».

Второй вариант реформы предполагает на первом этапе отмену регулирования возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного. Максимальный базовый тариф (ТБ) устанавливается ЦБ на уровне 20 тысяч рублей для легковых автомобилей физических лиц.

Также в промежутке с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года ЦБ откажется от территориальных коэффициентов территорий и увеличит базовый тариф вдвое.