12:53 17 октября 2017 0

Вахтовики устроили разборки из-за место в очереди в столовую Фото: скрин из видеозаписи

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором запечатлена драка вахтовиков в порту Сабетта (ЯНАО). Двое рабочих решили на кулаках выяснить отношения. Драчунов окружила толпа рабочих, которые криками поддерживали происходящее.

Автор видеозаписи утверждает, что спор между мужчинами возник из-за очереди в столовую. Подобные ситуации в Сабетте не редкость, и стычки в столовых возникают постоянно. Конкретно эта драка произошла еще весной, но до ямальских соцсетей видео добралось только недавно.

«Дерутся там из-за того, что ты, бывает, стоишь в очереди полчаса, а какой-то… пролезает вперед тебя с наглым видом, да еще и друзей своих к себе зовет. В результате перед тобой вырастает толпа. Равнодушным тут остаться трудно, да и не надо», — пишет в комментариях Рустам Абдулаев.

«На обед приезжают вахтовками все и сразу, одновременно, вот и получается толкотня. А эти парни меж собой повздорили, и дело до драки дошло. Все голодные к обеду. Сабетта, не Сабетта… без разницы. Чем ближе к раздаче прорвёшься, тем быстрее свалишь из столовки. В очереди последним никому оказаться не охота», — пишет пользовательница под ником Mix for you