14:21 17 октября 2017 0

Мэр Евгений Тефтелев (в центре) подобрал работу Дмитрию Петрову (слева), теперь и Денису Мацко (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер Металлургического райсовета депутатов Денис Мацко сложит полномочия в связи с переходом на другую работу. Он приглашен на должность замглавы по социальным вопросам Центрального района Челябинска, сообщил «URA.RU» глава муниципалитета Виктор Ереклинцев.

Денис Мацко ранее потерял пост председателя местного отделения «Единой России». Эту должность в конце августа заняла Жанна Рыжкова. Она является человеком скандально известного из-за криминального прошлого депутата райсовета и гордумы Челябинска Юрия Панова, которого считают близким депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Вслед за партийной должностью в течение ближайшей недели-двух Денис Мацко должен покинуть пост председателя райсовета и сложить депутатские полномочия.

Скандалы в Металлургическом районе начались в декабре 2016 года с разоблачения Юрия Панова. Как оказалось, его хорошо знают в Магнитогорске под именем Юрий Казак, он руководил бандой «Казаки» и был осужден по ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), ст. 126 (похищение человека) и ст. 40 (физическое или психическое принуждение) УК РФ. Судимость погашена в 2004 году. Бывший бандит сменил фамилию, переехал в Челябинск и начал заниматься бизнесом. В 2011 году возглавил районный политсовет «ЕР».

Менее года Денис Мацко руководил местным отделением партии власти, после чего Панов вернул себе контроль над ячейкой «ЕР», пролоббировав назначение Жанны Рыжковой. Спустя неделю глава района Дмитрий Петров вынужден был подать в отставку. Он стал жертвой конфликта депутатов Госдумы Владимира Бурматова и Андрея Барышева. Правда, Петрову предложили должность начальника управления ЖКХ Челябинска. А занимавший этот пост Сергей Кочетков возглавил администрацию Металлургического района.

По новой кандидатуре спикера пока нет ясности. Обсуждение ведут оба депутата Госдумы, имеющие влияние в Металлургическом районе — Андрей Барышев и Владимир Бурматов, — а также мэр Челябинска Евгений Тефтелев и глава района Сергей Кочетков.

«Вопрос по назначению Мацко решается. В течение месяца завершатся все необходимые проверочные мероприятия», — отметил Виктор Ереклицнев.

Центральный район Челябинска в последнее время стал кузницей кадров. Бывший вице-мэр Златоуста Роман Болотов полгода проработал замглавы этого муниципалитета, после чего был назначен начальником управления транспорта Челябинска. Экс-руководитель регионального УФАС и строительной КЖСИ Александр Кондрашов с должности замглавы Центрального района перешел в аудиторы Контрольно-счетной палаты области, что считается более статусным постом. Сейчас замом Ереклинцева работает бывший глава Чесменского района Сергей Давыдов.