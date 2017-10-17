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14:43  17 октября 2017 1

Югорчан перепугали истории о новом наркотике. «Они называют это „Клубникой“»

Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, цыганка, кулек конфет
"Ребёнок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители ХМАО обеспокоены информацией о новом наркотике, который якобы распространяется в школах региона. Информация о наркотическом веществе, замаскированном под конфеты, активно распространяется в социальных сетях, где его уже успели назвать «Земляникой» или «Клубникой».

Идентичные сообщения с предупреждением родителей появляются в городских группах всего региона. Также обеспокоенные родители сами распространяют вирусную информацию через свои соцсети и популярные мессенджеры. В сообщении говорится, что новый препарат, который опасен для здоровья школьников, намеренно распространяется в учебных заведениях неизвестными.

«В настоящее время в школах очень страшно — все мы должны знать. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфеты, которые шипят и тают во рту). Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Они называют это „Клубникой“. Ребёнок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Источник агентства в УМВД по ХМАО сообщает, что данная информация является вымыслом, не имеет отношения к действительности и фактически не подтверждается.

Стоит отметить, что сообщение о «Землянике» («Клубнике») появилось не только в ХМАО. Его активно тиражируют по всей России, а также за ее пределами, хотя самого наркотика никто не видел.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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