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17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:35  17 октября 2017 0

На Урале коммунальщики ввели плату за снег и дождь. ФОТО

Фестиваль
Специальная графа появилась в квитанциях за коммунальные услугиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из управляющих компаний Березовского (город-спутник Екатеринбурга) взимает с жителей обслуживаемых домов плату за сточные воды — такая графа появилась в квитанциях, выставляемых УК ООО «ЖКХ-холдинг». Фотографию квитанции возмущенные жители прислали в редакцию «URA.RU».

Графа в квитанции называется «Отвед. ст. вод (отведение сточных вод — прим. ред.) на содержание общего имущества». «Я сделал запрос в управляющую компанию с просьбой пояснить, что это за графа, они три месяца молчали, ответа не давали, а когда приехал туда, развели руками и сказали: «Это за осадки — снег, дожди идут, а у вас там водосточные трубы, которые обслуживаются», — рассказал «URA.RU» житель Березовского Иван Демидов.

Пока плата «за снег и дождь» не очень велика — с Демидова за это требуют 37 рублей 61 копейку. А вот у его соседа сумма в два раза больше, хотя их квартира, наоборот, вдвое меньше по площади. «Как рассчитываются эти суммы, женщины, сидящие в абонентском отделе управляющей компании, так и не смогли мне пояснить», — говорит Иван.

Получить комментарий представителей ООО «ЖКХ-холдинг» не удалось: в приемной управляющей компании было либо постоянно занято, либо никто не брал трубку.

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Фото: Иван Демидов

Андрей Гусельников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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