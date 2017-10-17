14:35 17 октября 2017 0

Специальная графа появилась в квитанциях за коммунальные услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из управляющих компаний Березовского (город-спутник Екатеринбурга) взимает с жителей обслуживаемых домов плату за сточные воды — такая графа появилась в квитанциях, выставляемых УК ООО «ЖКХ-холдинг». Фотографию квитанции возмущенные жители прислали в редакцию «URA.RU».

Графа в квитанции называется «Отвед. ст. вод (отведение сточных вод — прим. ред.) на содержание общего имущества». «Я сделал запрос в управляющую компанию с просьбой пояснить, что это за графа, они три месяца молчали, ответа не давали, а когда приехал туда, развели руками и сказали: «Это за осадки — снег, дожди идут, а у вас там водосточные трубы, которые обслуживаются», — рассказал «URA.RU» житель Березовского Иван Демидов.

Пока плата «за снег и дождь» не очень велика — с Демидова за это требуют 37 рублей 61 копейку. А вот у его соседа сумма в два раза больше, хотя их квартира, наоборот, вдвое меньше по площади. «Как рассчитываются эти суммы, женщины, сидящие в абонентском отделе управляющей компании, так и не смогли мне пояснить», — говорит Иван.

Получить комментарий представителей ООО «ЖКХ-холдинг» не удалось: в приемной управляющей компании было либо постоянно занято, либо никто не брал трубку.