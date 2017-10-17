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17 октября 2017
14:46  17 октября 2017 1

ПФР пообещал рост пенсий для россиян

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Правительство не намерено помогать тем, кто продолжает трудиться на пенсииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Пенсионного фонда России заявили, что в ближайшие три года пенсии в России будут расти. Этим в ПФР опровергли тезис Счетной палаты, представители которой рассказали, что на протяжении трех ближайших лет пенсии в реальном выражении будут снижаться на 1,6%

По словам председателя ПФР Антона Дроздова, Счетная палата вычислила средний индекс, но индексация работающим пенсионерам в бюджет не заложена. При этом данной категории граждан предусмотрена как минимум индексация на уровень инфляции, пишет «Экономика сегодня». Индексация предусмотрена только для неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает трудится, повышение выплат не предусмотрено.

Ранее ЦБ предложил внедрить механизм индивидуального пенсионного капитала до конца 2018 года.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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