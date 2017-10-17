16:05 17 октября 2017 0

Евгений Куйвашев после избрания определился со своим главным каналом Фото: скриншот эфира "Четвертого канала"

Первое телеинтервью после вступления в должность на новый срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ведущему «Четвертого канала» Максиму Путинцеву. Корреспонденту «URA.RU» удалось познакомиться с тем, что планирует выдать в эфир главная медиа-пушка областной власти вечером во вторник, 17 октября.

В самом начале эфира глава региона поблагодарил жителей Свердловской области за поддержку: «Главное, что участие жителей в управлении регионом оказалось достойным. Людям небезразлична судьба, они ждут от власти, и конкретно от меня, изменений в лучшую сторону. И я сделаю все, чтобы оправдать их доверие».

«Руководство двух министерств будет подобрано на конкурсной основе. На встрече с вновь избранными губернаторами президент Владимир Путин дал поручения на конкурсной основе привлекать руководителей областных структурных подразделений. В нашем случае мы ведем речь о министерстве инвестиций и развития и министерстве экономики. Все решит конкурсная комиссия и общественное обсуждение», — сказал Куйвашев.

Помимо этого, Евгений Куйвашев ответил на вопросы про бюджет на будущий год: «Мы продекларировали программу пятилетки развития, и каждый следующий бюджет будет бюджетом развития». Екатеринбург и Нижний Тагил, по его словам, могут рассчитывать на сохранение объемов финансирования, но при этом остальные муниципалитеты не будут выглядеть обделенными.

Губернатор признался, что доволен изменениями, которые претерпел Екатеринбург в подготовке к ЧМ-2018. Он считает, что необходимо продолжать агитировать жителей поддерживать мундиаль: «В спорте много агитации не бывает». Во время мундиаля глава региона планирует работать в штабе, хотя и уточнил, что «на всякий случай билет купит».

Коснувшись темы заявки Екатеринбурга на право проведения выставки ЭКСПО-2025, губернатор отметил старания всех участников: «Федеральное правительство, ваш покорный слуга, мы очень много ездим, встречаемся, презентуем наши возможности и самым серьезным образом настроены на победу. Конкуренция очень большая, и под лежачий камень вода не бежит».

Выбор губернатором именно «Четвертого канала», помимо всего прочего, можно расценить и как большой аппаратный аванс новому ведущему телеканала Максиму Путинцеву. В первой декаде октября он поменялся местами с ведущим «Стенда» и главным пропагандистом свердловского отделения «Единой России» Евгением Ениным. Последний ушел на ОТВ вместо Путинцева вести программу «События. Акцент», в вечернем эфире которого во вторник ожидается замминистра соцполитики Евгений Шаповалов.