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17 октября 2017
15:46  17 октября 2017 0

Гнойный и Киркоров встретятся в «батле» на телепроекте. ФОТО

Гнойный и Киркоров будут судьями на музыкальном телеконкурсеФото: пресс-служба СТС

Певец Филипп Киркоров составит компанию рэперу Гнойному (также Слава КПСС) в вокальном шоу «Успех» на СТС. Как рассказали в пресс-службе телеканала, оба музыканта будут работать в жюри телепроекта.

«Уже 5 ноября в 21:00 зрителей СТС ждет борьба двух взглядов на музыку, которая стала очевидна после заявления Гнойного про ушедших в прошлое королей эстрады», — рассказали в пресс-службе телеканала.

В первом выпуске Киркоров, Гнойный и еще один член жюри, имя которого пока не называют, вместе со зрителями выберут четырех лучших участников. Им дадут возможность покорить шоу-бизнес, но каждую неделю за место в шоу с ними будут соперничать новые герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки.

Киркоров заметил, что Гнойный добился внимания к себе и славы благодаря своему эпатажному стилю. «Я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом с Оксимироном. Это было очень умно и нестандартно. А вот сколько продлится его [Гнойного] популярность, и как долго еще он будет интересен людям — покажет время», — сказал Киркоров.

Рэп-баттл Гнойного и Оксимирона, прошедший 6 августа, стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. О нем писали крупнейшие федеральные интернет-СМИ. После этого Гнойного позвали на телепроект СТС, а Оксимирон провел баттл с американским коллегой. В екатеринбургских школах даже начали давать задания по творчеству Оксимирона.

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Премьера состоится 5 ноября Фото: пресс-служба СТС

Виктор Дорофеев
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