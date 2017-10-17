Певец Филипп Киркоров составит компанию рэперу Гнойному (также Слава КПСС) в вокальном шоу «Успех» на СТС. Как рассказали в пресс-службе телеканала, оба музыканта будут работать в жюри телепроекта.
«Уже 5 ноября в 21:00 зрителей СТС ждет борьба двух взглядов на музыку, которая стала очевидна после заявления Гнойного про ушедших в прошлое королей эстрады», — рассказали в пресс-службе телеканала.
В первом выпуске Киркоров, Гнойный и еще один член жюри, имя которого пока не называют, вместе со зрителями выберут четырех лучших участников. Им дадут возможность покорить шоу-бизнес, но каждую неделю за место в шоу с ними будут соперничать новые герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки.
Киркоров заметил, что Гнойный добился внимания к себе и славы благодаря своему эпатажному стилю. «Я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом с Оксимироном. Это было очень умно и нестандартно. А вот сколько продлится его [Гнойного] популярность, и как долго еще он будет интересен людям — покажет время», — сказал Киркоров.
Рэп-баттл Гнойного и Оксимирона, прошедший 6 августа, стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. О нем писали крупнейшие федеральные интернет-СМИ. После этого Гнойного позвали на телепроект СТС, а Оксимирон провел баттл с американским коллегой. В екатеринбургских школах даже начали давать задания по творчеству Оксимирона.