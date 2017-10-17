«На Западе в шоке от популярности рэп-баттлов в России»

00:29 17 октября 2017 0

Удивительно, но россиянин Oxxxymiron раскручивает американца Dizaster, а не наоборот Фото: RapInfo

16 октября в Лос-Анджелесе прошел первый в истории хип-хоп баттл между представителем российского рэпа Oxxxymiron (Мироном Федоровым) и американским рэпером Dizaster (Башир Ягами). 17 октября с рэп-поединком, который велся на английском, познакомятся россияне. Представители хип-хоп сообщества сходятся во мнении, что несмотря на то, что Dizaster — самый популярный баттл-рэппер США, для него это сражение было куда важнее, чем для нашего соотечественника Oxxxymiron’а. Почему — разобралось «URA.RU».

Первый offline battle в России прошел в 2013 году. До этого рэперы мерились силами в интернете Фото: Дарья Попова © URA.RU

Пока топовые американские рэп-соревнования едва достигают миллиона просмотров, российские баттлы рвут все тренды Youtube. Так, самый популярный баттл в мировой истории — это баттл между Oxxxymiron и Johny Boy. Его посмотрели уже более 40 млн. раз. Баттл между все тем же Oxxxymiron и Гнойным (исполнитель Вячеслав Машнов), который состоялся два месяца назад, посмотрели уже 25 млн. раз. Тогда о нем написало большинство российских СМИ, материалы о баттле выходили на центральных каналах. На него обратила внимание даже британская Times. Американским рэпперам о подобном внимании остается только мечтать, баттлы в Штатах так и остались в рамках узкой субкультуры. Таким образом, Dizaster выходя на баттл с россиянином надеялся привлечь новую аудиторию и попасть на передовицы хотя бы российских СМИ.

Американские исполнители до сих пор не понимают, причин столь широкой популярности баттлов у широкой российской аудитории, замечает один из модераторов канала Rapnews Семен Солодухин.

«На Западе до сих пор от этого в шоке. Если в Штатах баттл-рэп так и остался андеграундом, то в странах СНГ он быстро перешел на экран», — говорит Солодухин.

В России баттлы стали откровением для молодой аудитории на фоне блеклости остального российского шоу-бизнеса, считает основатель интернет-журнала «Сэлфи» Максим Петренчук. «Versus (самая популярная баттловая площадка в России — прим. ред.) представляет собой формат, в котором люди могут схлестнуться лбами и сказать друг другу в лицо, что думают. Для нашей текущей ментальности это удивительный уровень свободы», — рассказал Петренчук «URA.RU».

Блогеры заинтересовались баттлами почти сразу. Так, Юрий Хованский был одним из судей на баттлах чуть ли не с момента их рождения

«На Западе много хороших шоу. У нас этого меньше, поэтому люди готовы смотреть любой качественный контент», — подтверждает видеоблогер Евгений Баженов (Bad Сomedian, 2,2 млн подписчиков), который был судьей на баттле Гнойного и Oxxxymiron.

Еще один важный фактор популярности баттлов в России — поддержка топовых российских блогеров. В Штатах блогеры держатся поодаль от агрессивных хип-хоп баттлов. Звезды российского Youtube не только участвуют в судействе баттлов, но и даже принимают в них участие. Так, второй по популярности баттл в мировой истории — между блогера Юрия Хованского (более 3 млн. подписчиков) и блогера Дмитрия Ларина (более 2 млн. подписчиков). Он прошел в марте 2016 года, и на данный момент собрал почти 34 млн. просмотров.

«На Западе рэп гораздо старше блогинга, они разошлись в поколениях. В России же блогеры и рэперы — ровесники.

И те, и другие представляют собой два колоссальных слоя массовой культуры, которые по-прежнему для большинства взрослого населения существуют как бы в андеграунде», — говорит Петренчук.

Вместе с тем, собеседники «URA.RU» прогнозируют, что со взрослением поколения, которое выросло на баттлах, их популярность будет только возрастать. «Уже сейчас тему с баттлами подхватило и распиарило телевидение», — отмечает создатель сообщества «Давай, родная, за хип-хоп» (160 тыс. подписчиков) Слава SL. Он уверен, что культуру хип-хоп баттлов в России сейчас на пике своей популярности, дальше — только выход на международные фестивали.