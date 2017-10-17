20:59 17 октября 2017 0

Депутаты премируют свой аппарат. Речь идет не о единороссах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Совет муниципальных депутатов Академического района Москвы решил премировать собственный аппарат на полмиллиона рублей за «выполнение особо важных и сложных заданий». Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте Академического муниципального округа. Проект документа доступен по ссылке. При этом критерии важности и сложности задач не уточняется.

На это решение обратил внимание житель района Дмитрий Сергеев, который написал на своей странице в Facebook: «Особо прикольно звучит формулировка „за выполнение особо важных и сложных заданий“. Вспоминается агент 007, фильм „Миссия невыполнима“ и иже с ними. Даже боюсь представить что-то про эти „задания“ в исполнении мун аппарата».

Он также обратил внимание, что депутаты определили расходы на связь для главы совета в 2 тысячи рублей, «хотя в Москве можно найти безлимитные услуги мобильной связи гораздо дешевле», указывает Сергеев.

В Совете депутатов на просьбу «URA.RU» прокомментировать ситуацию заявили: «Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу. Сейчас не до этого».

Отметим, что по итогам единого дня голосования 10 сентября в Совет депутатов не попал ни один единоросс. Муниципалитет представляют оппозиционеры и самовыдвиженцы: пять «яблочников», один депутат от ПАРНАСа, двое — от партии Роста, два коммуниста и столько же самовыдвиженцев.