Фотомодель из Северной Осетии пошла служить в Росгвардию. ФОТО, ВИДЕО

22:02 17 октября 2017 0

Девушка захотела узнать, где журналисты взяли информацию о ней Фото: Instagram Сабина Лутфи

Фотомодель с двумя высшими образованиями из Северной Осетии Сабина Лутфи стала младшим сержантом Росгвардии. На счету девушки сотни фотосессий и десятки публикаций в глянцевых журналах, но она решила отдать долг Отечеству, надев форму.

Портал Super отмечает, что Сабине 29 лет и она проживает во Владикавказе. Сама девушка сообщила, что интерес со стороны СМИ для неё полная неожиданность и поинтересовалась, каким образом журналисты сумели собрать «всю информацию».

В соцсети девушку захвалили. «Сабина умница большая», «Красотка», «Сабиша, ничё се!» — написали подписчики и друзья Сабины.