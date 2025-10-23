Зеленский: Украина никогда не била американским дальнобойным оружием по РФ

Зеленский заявил об отсутствии ударов Украины по российской территории американским оружием Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев никогда не применял американское дальнобойное вооружение для ударов по важным объектам на территории России. Выступление украинского лидера состоялось в рамках заседания руководителей стран Евросоюза.

«Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для поражения важных объектов на территории России», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. При этом Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины наносили удары по Крыму, однако подчеркнул, что Киев не признает полуостров частью Российской Федерации. Трансляция пресс-конференции велась на официальном сайте ЕС.