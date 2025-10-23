Логотип РИА URA.RU
Стала известна тема выступления Трампа, которую анонсировал Белый дом

Трамп посвятит свою речь в четверг наркокартелям и торговле людьми
23 октября 2025 в 20:21
Белый дом анонсировал заявление Трампа на фоне отмены саммита в Будапеште

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп посвятит свою речь в четверг борьбе с наркокартелями и торговле людьми. Тему выступления озвучил пресс-пул американской администрации. 

«Выступление Трампа будет посвящено вопросам борьбы с наркокартелями и торговлей людьми», — цитирует пресс-пул РИА Новости. Президент выступит с речью в 15:00 по вашингтонскому времени, это 22:00 по мск.  

Заявление Трампа Белый дом анонсировал ранее. Однако тема не раскрывалась. Анонс важного выступления поизошел вскоре после того, как Трамп

отменил саммит в Будапеште с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России лично прокомментирует эту ситуацию. 

