Серебренников рассказал о многолетней слежке за ним

23:34 17 октября 2017 0

Режиссер обвиняется в хищении 68 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Кирилл Серебренников на протяжении нескольких лет знал, что за ним ведется слежка. Об этом худрук «Гоголь-центра» заявил в ходе судебного процесса в Басманном суде.

«Я несколько лет знал, что за мной идет слежка и прослушка. Официанты мне в кафе говорили: а у вас магнитофон под столом. Друзья говорили: может, тебе уехать? А я всегда говорил: нет! Если ты бежишь, ты признаешь себя виновным. Когда ты прав, у тебя и мысли такой не возникнет. Я не хотел бежать, даже когда на мой паспорт на границе собиралась посмотреть толпа народа», — цитирует Серебренникова издание РБК.

Режиссер также попросил судью отпустить его на 5 дней из-под домашнего ареста, чтобы завершить съемки фильма «Лето» и закончить балет «Нуреев» в Большом театре. Серебренников подчеркнул, что готов работать даже под прицелом автоматов — лишь бы проекты были доработаны.

Напомним, что Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств, которые в 2011—2014 годах выделялись государством на реализацию проекта «Платформа». Помимо Серебренникова фигурантами дела являются экс-генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший генеральный директор студии Юрий Итин, а также бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которую следствие просит перевести под домашний арест.