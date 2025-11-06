В Москве взорвался аэрозольный баллон
06 ноября 2025 в 12:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В одной из квартир южного округа Москвы произошел взрыв аэрозольного баллона. Об инциденте сообщило МЧС России. По данным ведомства взрыв не повлек за собой человеческих жертв.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал