Россиянам разрешили использовать Instagram* в одном случае

Лица, использующие доказательства, не должны принимать участие в запрещенной деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU

Посты из соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) могут считаться допустимыми доказательствами в судебных разбирательствах. Это следует из судебных документов Московского суда.

«Доказательства, размещенные в данной социальной сети, являются допустимыми и соответствующими требованиям законодательства», — говорится в решении по апелляционной жалобе по гражданскому делу о защите чести и достоинства, передает РИА Новости. Суд подчеркнул, что запрет на деятельность Meta не ограничивает возможность использования доказательств, полученных из принадлежащих компании соцсетей. Главное условие — физические и юридические лица, использующие эти доказательства, не должны принимать участие в запрещенной законом деятельности.

Ответчик, проигравший дело в суде первой инстанции, пытался оспорить решение, настаивая на том, что материалы из Instagram не должны учитываться в качестве доказательств. Основным аргументом стороны защиты было то, что информация была распространена в заблокированной на территории РФ социальной сети. Однако судебная коллегия не согласилась с этой позицией. В своем решении суд указал на важный момент: публикация материалов в социальной сети «повлекла возможность неограниченной степени распространения порочащих истца сведений».

Продолжение после рекламы





*Instagram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ