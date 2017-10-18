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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:53  18 октября 2017 0

Мэр уральского города призвал пить воду из крана после экологического ЧП. «Рак страшен, но это еще не смерть». ВИДЕО

Разные фото. Ивдель. Пелым. , ивдель
Жители Ивделя боятся, что в водозабор могут попасть стоки из карьераФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Набирает обороты скандал в городе Ивделе на севере Свердловской области, в окрестностях которого, в речке Тальтии, вымерла вся рыба, а вода окрасилась в грязный коричневый цвет. Из Тальтии вода поступает в реку Ивдель, откуда берется водозабор для питья.

Выше по реке находится медно-цинковый рудник Тарньер. По словам местных жителей, обратившихся в редакцию «URA.RU», уже неоднократно из переполненных шлакохранилищ загрязненная вода попадала в реки. Жители Ивделя рассказали о том, как прошла встреча с мэром города Петром Соколюком по этому скандальному вопросу. Глава города сам образно сравнил ситуацию с онкологией, которую он не считает опасным заболеванием.

«Да, рак страшен, но это еще не смерть. Будем бороться. Готовы свежие результаты анализа воды. Вода для питьевого режима человека находится в норме. Люфт для человеческого потребления не превышает погрешности. У нас единственное, что показывает постоянно превышение, — либо марганец, либо алюминий. Но есть вторые нормы, для рыбы они не в норме. Эти нормы для рыбы не подходят. Мы лучше рыб!» — заявил чиновник.

При этом глава города Соколюк был категоричен: «Хочется взять меч и начать вершить правосудие». Глава города добавил, что на территории города в 2006 году были пробурены и законсервированы скважины, из которых по плану развития будет производиться подача воды в город. Но, чтобы привести их в действие, требуется еще как минимум несколько лет. «Так как бюрократию никто не отменял», — добавил чиновник.

Видео: «Ивдель», «ВК»

Редакция «URA.RU» обратилась в мэрию Ивделя за разъяснениями, но оказалось, что глава города уехал в отпуск, а его заместитель на весь день ушел на совещание, и комментария получить не удалось.

Александр Лукманов
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