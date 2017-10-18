МАГАТЭ назвало место распространения рутения в Европе

14:39 18 октября 2017 0

Михаил Похлебаев заявил, что источник распространения надо искать в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник повышенных выбросов рутения-106, о котором объявили Федеральное ведомство по защите от радиации и министерство по охране окружающей среды Германии, находится за пределами Уральского региона. Об этом заявил корреспонденту «URA.RU» гендиректор челябинского ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Руководитель предприятия подтвердил, что радиохимический завод сегодня по федеральной программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года» перерабатывает отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) реакторов большой мощности канальных (РБМК) Ленинградской атомной станции. Эта работа ведется в рамках повышения уровня радиационной безопасности в России. Причем «Маяк» — единственное в стране предприятие, которое может выполнять такую работу.

«Никакой опасности для населения близлежащих территорий нет. Информация о повышенных выбросах изотопа рутений-106 на предприятии не соответствует действительности. Переработка ОЯТ ведется в штатном режиме. Поступления радиоактивных веществ от структурных подразделений предприятия не превышают установленных Ростехнадзором предельно установленных значений. Это подтверждается результатами системы мониторинга состояния окружающей среды, которая охватывает все ближайшие к предприятию населенные пункты», — заверил Михаил Похлебаев.

По словам собеседника, с 20 сентября по 1 октября предприятие провело дополнительные контрольные измерения, которые показали, что поступление радиоактивных веществ и рутения-106 в атмосферу из источников «Маяка» не превышают долей процента от нормативов.

Измерения показали, что на Урале превышения по рутению не зафиксировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Поступления радиоактивных веществ за 2017 год с учетом данного периода не превышает 3% предельно установленных значений. Полученные значения поступлений радиоактивных веществ, в том числе рутения-106, находятся на среднем многолетнем уровне. Превышений контрольных уровней выпадений и приземной объемной активности за рассматриваемый период также не зафиксировано», — добавил гендиректор «Маяка» Михаил Похлебаев.

По сообщениям европейских СМИ, 29 сентября в Германии, Австрии и Италии был зафиксирован повышенный радиационный фон изотопа рутений-106. Федеральное ведомство по защите от радиации и министерство по охране окружающей среды Германии выпустили 8 октября заявление, в котором сообщили, что источник радиоактивного загрязнения может находиться на Южном Урале, причем это не АЭС. Бывшая председатель озерского экологического фонда «Планета надежд» Надежда Кутепова, получившая в прошлом году политическое убежище во Франции после обвинений в шпионаже, предположила, что источником загрязнения может быть ПО «Маяк». Однако на предприятии заверили, что информация о причастности ПО «Маяк» к повышенным выбросам рутения-106 не соответствует действительности.

Кроме этого, МАГАТЭ выложило в открытый доступ обобщенный отчет результатов мониторинга радиационной обстановки в странах и Европы и России, из которого четко следует, что на Урале и в Центральной части России рутений-106 не был обнаружен. Выбросы зафиксированы только в Европе. Самая большая концентрация рутения-106 фиксировалась в Румынии. Специалисты на основе этих данных делают вывод, что источником загрязнения могло быть одно из предприятий, расположенных в Восточной Европе.