Пермские чиновники объявили войну газовикам из-за голодных жителей

Администрация Перми готовит жалобу в прокуратуру на газовиков, которые без предупреждения отключают целые дома. Об этом «URA.RU» рассказали в мэрии.
В мэрии агентству пояснили, что знают о проблеме, с которой столкнулись жители многоквартирных домов в Перми, а именно — об отключении газа без предупреждения и ультимативных требованиях заключить со специализированной организацией договоры на обслуживание общедомового оборудования.
«Сейчас администрация готовит обращения в прокуратуру, поскольку большинство потребителей добросовестно платит за поставленный ресурс. Вопросы между управляющими организациями и газовиками должны решаться в правовом поле, а не с помощью рубильника», — заявили в администрации Свердловского района.
На этой неделе, напомним, в Перми началась новая «волна» отключения газоснабжения. В редакцию «URA.RU» обратились жители дома по улице Полины Осипенко, 56, которые пожаловались на «новую форму фашизма» — люди лишены возможности приготовить себе поесть. Тема активно обсуждается и в социальных сетях — некоторые пользователи пишут, что в их домах нет газа уже несколько недель. Отключения производят специалисты ООО «РегионГазСервис».
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Водопьянов ранее сообщил, что в связи с многочисленными вопросами для жителей готовятся подробные разъяснения, с чем могут быть связаны отключения газоснабжения.