«Это фашизм». Голодные пермяки готовы перекрыть улицы

16:16 17 октября 2017 0

Внезапность газовиков лишила жителей Перми возможности приготовить себе поесть Фото: Pixabay.com

Внезапные отключения газа в многоквартирных домах довели жителей Перми до отчаяния. Горожане пожаловались «URA.RU» на новую «форму фашизма» со стороны газовиков.

В редакцию агентства обратилась группа жителей пятиэтажного дома по улице Полины Осипенко, 56. Пермяки рассказали, что в прошлую пятницу, 13 октября, около 16:00 к ним пришли представители газовой службы и отключили газоснабжение во всем доме. Без предупреждения и объяснения причин.

Жители обратились за разъяснениями к председателю ТСЖ, который пояснил: газовики требуют заключить с ними договор на обслуживание общедомового оборудования, который, однако, уже давно подписан и действует до декабря 2017 года.

«Это уже какая-то форма фашизма. У нас в доме много детей, инвалиды, которые не могут выйти из квартир, 93-летний ветеран. Все лишены возможности приготовить себе поесть. Накупить электрических чайников и мультиварок? Так у нас в доме проводку не меняли с 1950-х годов — мы рискуем просто сгореть», — говорит житель дома Владимир.

Другой собеседник отметил: во многих домах сейчас нет и горячей воды (где подогрев осуществляется за счет газа): «Люди готовы перекрывать дороги в центре города. Мало того, что над нами издеваются — но даже не информируют».

Накануне стало известно, что в подобной ситуации оказались жители пятиэтажки по улице Капитана Пирожкова, 36. Пермяки остались без газа и горячей воды из-за того, что специалисты ООО «РегионГазСервис» не смогли попасть во все квартиры для проверки оборудования.

Аналогичные истории активно обсуждают и в социальных сетях. Так, в группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте» несколько десятков пользователей заявили об отключениях газа в их домах. В некоторых случаях пермяки живут без газа больше месяца.

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Водопьянов относительно дома улице Полины Осипенко, 56 пояснил «URA.RU», что, по последней информации, ТСЖ согласилось заключить договор на обслуживание — в ближайшее время подача газа возобновится. При этом причины, по которым дома оказываются без газа, разные: где-то газ могут отключить из-за отсутствия договора на обслуживание, а где-то — из-за утечки, которая является угрозой жителям. «Мы согласны, что отключения вызывают много вопросов. Сейчас мы готовим для жителей все необходимые разъяснения», — добавил представитель газовиков.

Пермяки не скрывают своего гнева в отношении газовиков Скриншот со страницы группы «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте»

Подобная волна отключений газа в Перми происходила в летние месяцы. Так, один из чиновников мэрии рассказал, что и к нему явился сотрудник ООО «РегионГазСервис» и потребовал заключить договор на обслуживание оборудования за 200 рублей (причем специалисты приходят лишь в рабочее время и настаивают на присутствии в квартирах именно собственников). В противном случае — штраф в две тысячи и отключение всего подъезда. Информацию том, что газовая плита была установлена месяц назад и подключена специалистом «Газпром газораспределение Пермь», «гость» оставил без внимания.

«Мы решили не связываться и заплатить, но газ во всем подъезде все равно отключили из-за якобы неисправности „стояка“. Срезали часть трубы и ушли, а затем выставили счет управляющей компании с требованием: оплатите в полном объеме, тогда мы газ вернем. УК сначала платить отказалась, поскольку выразила несогласие со стоимостью работ. Конфликт затянулся бы, но помог помощник депутата Заксобрания — он „наехал“ и на газовиков, и на УК, после чего моментально газоснабжение возобновилось», — рассказал собеседник агентства и добавил, что помощник депутата просил не упоминать его имени.