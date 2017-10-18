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18 октября 2017
17:41  18 октября 2017 0

Легендарный свердловский оппозиционер Нафик Фамиев возвращается в большую политику

Общественное слушание по городскому бюджету, Екатеринбург, фамиев нафик
Пришло время возвращаться Нафику Фамиеву в депутатские рядыФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший депутат Законодательного собрания от КПРФ Нафик Фамиев в 2018 году примет участие в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы.

Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник в администрации Екатеринбурга, Фамиев выдвинется по одному из округов в Орджоникидзевском районе. Он вступит в кампанию вместе со своей командой, в которую войдут несколько известных горожанам его соратников.

После ухода из Заксобрания Нафику Фамиеву поступало предложение занять пост главы нескольких районных администраций города. Однако он ответил отказом.

Летом 2017 года на выборах губернатора Свердловской области Фамиев курировал проект по проведению в ряде свердловских городов фестиваля «Уральские самоцветы» (избирательной лотереи). По предварительным аналитическим данным, лотерея позволила увеличить итоговый результат кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева на 12-17%.

Получить официальный комментарий Нафика Фамиева не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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