Ноябрьское туристическое агентство «Интурист» перестало исполнять свои обязательства перед своими клиентами. Телефоны агентства несколько дней молчат. Закрывшийся офис агентства атакуют оплатившие отдых, но так и оставшиеся ни с чем несостоявшиеся путешественники. Происходящее обсуждают в социальных сетях.
Пока есть информация о десяти обманутых клиентах агентства, трое из которых уже написали заявления в полицию. Обманутых туристов может быть и больше. По словам некоторых из них, хозяйка агентства просила не поднимать шум и обещала решить все вопросы, вернув им деньги за путевки. Но пока этого не произошло.
На звонки корреспондента «URA.RU» на телефоны агентства представители федерального туристического оператора «Интурист» ответили, что ничего не знают о судьбе агента из Ноябрьска и точно не могут сказать, есть ли у них деловые отношения с ним.
Менеджер одного из старейших турагентств Ноябрьска, «Абсолют-тур», Ирина Уманская в разговоре с агентством сообщила, что профессиональное сообщество не удивилось краху «Интуриста».
«Вновь появляющиеся турагенты пытаются конкурировать огромными скидками, которые в принципе невозможны в этом бизнесе. Нам операторы больше 5-6% за агентские услуги не платят. Это маломаржинальный бизнес. Какие уж тут 10-15% скидки для клиентов?! Это заведомый обман. Это пирамида в чистом виде: продать пакет, навязать клиенту ненужные визы в безвизовые страны, страховки, которые заведомо включены в путевку, взять с клиента топливный сбор, который не требуется по этому направлению, а потом купить себе шубу, сходить в ресторан и ждать очередного клиента, за счет которого отправить в тур ранее оплатившего», — говорит собеседница агентства.