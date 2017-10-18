18:38 18 октября 2017 0

Новый административный регламент ГИБДД успел породить юридическую коллизию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый административный регламент ГИБДД, который вступает в силу 20 октября, уже успел породить юридическую коллизию. В обновленном варианте документа отныне отсутствует пункт о праве участников дорожного движения вести съемку действий сотрудников Госавтоинспекции в случае конфликтных ситуаций. Многие эксперты расценили это как прямой запрет.

«Несомненно, с одной стороны, существует Конституция РФ и право граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом. С другой — есть конкретный документ, на который опираются все дорожные инспекторы. В случае спорной ситуации на дороге сотрудник ДПС всегда сможет сказать водителю — я запрещаю вам вести съемку. При этом он вполне может сослаться на регламент», — пояснил «URA.RU» руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Сотрудники ГИБДД получили новый аргумент в споре с водителями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По его словам, если водитель продолжит съемку, он рискует быть привлеченным к ответственности по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). «Уверен, что в 90 процентах случаев инспекторы будут прибегать к запрету съемки. Не согласны — идите в суд отстаивать свои конституционные права. У нас в Конституции много что записано», — пояснил Канаев.

Он также сообщил, что в возглавляемую им организацию уже обратился гражданин, которому в Люберцах сотрудники ГИБДД запретили вести съемку на мобильный телефон, ссылаясь на новый порядок, хотя обновленный регламент еще даже не вступил в законную силу. «В итоге у автомобилиста, который оказался в конфликтной ситуации, на руках нет ни одного доказательства», — заключил Канаев.

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий убежден, что речь идет о «преднамеренном лукавстве в пользу ГИБДД». «Я уверен, что этот пункт исчез специально — чтобы „облегчить“ работу сотрудникам Госавтоинспекции. Гаишники теперь получили весомый аргумент — они всегда могут сказать, что права снимать действия инспекторов у автомобилиста нет. Ссылки на Конституцию в данном случае — это валерьянка для наивных, Конституция дает лишь общие понятия, не более того», — заявил «URA.RU» Домбровицкий. Он полагает, что отныне доказывать неправоту дорожных инспекторов станет крайне сложно: «Видеодоказательств станет все меньше и меньше».

В ГИБДД отрицают введение запрета на съемку действий инспекторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Между тем, по мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, регламент не может регулировать права россиян, поскольку является сугубо внутренним документом. «В регламенте прописана технология исполнения действий сотрудниками ГИБДД. Но органы внутренних дел не вправе посягать на права граждан. По идее, автомобилисты могут вообще не подозревать о существовании такого документа», — заявил он «URA.RU». Похмелкин утверждает, что право фиксировать действия инспекторов на видеокамеру у водителей сохраняется.

В среду, 18 октября, начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков заявил о том, что водителям не запрещается фиксировать действия сотрудников ГИБДД на видео. Он пояснил, что исключение этого пункта из регламента не вводит такого запрета.

«Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом», — заявил Быков.