Страшное ДТП в Харькове попало на запись камер наблюдения. ФОТО, ВИДЕО

Авария в Харькове, в результате которой погибли шесть пешеходов и еще 11 человек получили травмы, попала в объектив уличной камеры наблюдения.
Как ранее сообщало «URA.RU», инцидент произошел на перекрестке улиц Мечникова и Сумской. 20-летняя студентка Алена Зайцева на Lexus RX 350 проскочила перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 59-летний Геннадий Дронов. От удара Lexus, ехавший на большой скорости, перевернулся и вылетел на тротуар. На месте погибли пять пешеходов, еще 11 были госпитализированы. Позже в больнице скончался один человек. Среди пострадавших двое находятся в очень тяжелом состоянии.
Видео: Oboz. TV
Как сообщают «Ведомости», Lexux принадлежит крупному харьковскому бизнесмену Василию Зайцеву, президенту ООО «Группа — Тайфун». Он также является председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет», которое работает на рынке энерготехнологий.