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19 октября 2017
15:09  19 октября 2017 4

Страшное ДТП в Харькове попало на запись камер наблюдения. ФОТО, ВИДЕО

Пять человек погибли на месте, шестой скончался в больницеФото: соцсети

Авария в Харькове, в результате которой погибли шесть пешеходов и еще 11 человек получили травмы, попала в объектив уличной камеры наблюдения.

Как ранее сообщало «URA.RU», инцидент произошел на перекрестке улиц Мечникова и Сумской. 20-летняя студентка Алена Зайцева на Lexus RX 350 проскочила перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 59-летний Геннадий Дронов. От удара Lexus, ехавший на большой скорости, перевернулся и вылетел на тротуар. На месте погибли пять пешеходов, еще 11 были госпитализированы. Позже в больнице скончался один человек. Среди пострадавших двое находятся в очень тяжелом состоянии.

Видео: Oboz. TV

Как сообщают «Ведомости», Lexux принадлежит крупному харьковскому бизнесмену Василию Зайцеву, президенту ООО «Группа — Тайфун». Он также является председателем правления и генеральным директором ЧАО «ПТП «Укрэнергочермет», которое работает на рынке энерготехнологий.

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Фото: соцсети

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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